"Авангард" пополнил тренер по физподготовке из "Ак Барса"

"Авангард" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост тренера по физподготовке Брэндона Бови. 37-летний американский специалист в прошлом сезоне работал с "Ак Барсом", который выиграл Кубок Гагарина.

– За годы работы в КХЛ Брэндон Бови успел зарекомендовать себя как хороший специалист, – заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Команды, с которыми он работал, добивались впечатляющих результатов, и это соответствует нашему стремлению побеждать. Мы настроены решать самые серьезные задачи, поэтому для нас очень важно, что его методики тренировок позволяют подвести хоккеистов к сезону в оптимальном состоянии и предотвратить травмы. Кроме того, Брэндон неплохо понимает и говорит по-русски, мы уверены, что он отлично вольется в команду.