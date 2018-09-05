"Авангард" подтвердил переход Франсона

Как и предполагал "СЭ", "Авангард" заключил контракт с защитником Коди Франсоном. Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на 2 года.

⚡Коди Фрэнсон - в "Авангарде"!

Клуб заключил с канадским защитником контракт на два года.



Президент "Авангарда" Максим Сушинский:

- Защитник под большинство с хорошим мощным броском - мы давно искали такой вариант и остановились на кандидатуре Фрэнсона. pic.twitter.com/iwJhodzA2D – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 5 сентября 2018 г.

В прошлом сезоне Франсон выступал за "Чикаго" и фарм-клуб "Блэкхокс" в АХЛ "Рокфорд". Всего в НХЛ он провел 550 матчей и набрал 212 (43+169) очков.

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