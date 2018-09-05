18:57 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" подтвердил переход Франсона

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Как и предполагал "СЭ", "Авангард" заключил контракт с защитником Коди Франсоном. Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на 2 года. 

В прошлом сезоне Франсон выступал за "Чикаго" и фарм-клуб "Блэкхокс" в АХЛ "Рокфорд". Всего в НХЛ он провел 550 матчей и набрал 212 (43+169) очков. 

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