"Авангард" победил "Югру" на Мемориале Блинова

"Авангард" обыграл "Югру" со счетом 4:1 в матче предсезонного турнира Мемориал Виктора Блинова. Отметим, что все шайбы команды забросили еще в первом периоде.

В составе победителей отличились Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Александр Пережогин и Михаил Фисенко. Единственную шайбу в составе гостей забросил Евгений Скачков.

Мемориал Виктора Блинова

"Авангард" (Омск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)

Голы: Пьянов – 1 (Кошелев, Михеев), 0:43 – 1:0. Лемтюгов – 1 (Березин, Стась), 3:38 – 2:0. Скачков – 1 (Лекомцев), 4:23 – 2:1. Пережогин – 1 (бол., Кугрышев), 16:57 – 3:1. Фисенко – 1 (Пережогин, Кугрышев), 19:58 – 4:1.

Вратари: Фурх – Проскуряков.

15 августа. Омск. "Арена Омск".