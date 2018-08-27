"Авангард" победил "Сочи" на турнире Пучкова и сравнялся со СКА

"Авангард" обыграл "Сочи" на турнире имени Пучкова - 2:1. Сочинцы проиграли все четыре игры турнира. На счету омичей три победы и одно поражение. По очкам команда сравнялась со СКА, который выиграл три первых матча, а в четвертом сегодня встретится с "Йокеритом".

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Авангард" (Омск) - "Сочи" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фисенко - 1 (Стась, Березин), 11:20 - 1:0. Зернов - 6 (Семенов), 28:29 - 2:0. Томилин - 1 (Акмальдинов), 42:24 - 2:1.

Вратари: Бобков (27:59 - 28:29) - Шикин (57:51).

Судьи: Цыплаков, Щенев.

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.