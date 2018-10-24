"Авангард" победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Илья Михеев.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Динамо" (Минск) - 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)
Голы: Когалев - 1 (Дроздов, Уиркош), 9:48 - 0:1. Широков - 11 (Зернов), 24:50 - 1:1. Покка - 3 (Петров, Семенов), 31:10 - 2:1. Стась - 1 (Галимов), 33:35 - 3:1. А. Костицын - 7 (бол., Уиркош, Ковыршин), 44:42 - 3:2. Когалев - 2 (Ковыршин, А. Костицын), 57:02 - 3:3. Михеев - 9 (Деарне), 64:01 - 4:3.
Вратари: Бобков - Энрот (Карнаухов, 33:35, Энрот, 34:50).
Штраф: 14 - 16.
Броски: 28 (8+10+6+4) - 22 (7+6+6+3).
Судьи: Кочетов, Спирин.
24 октября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".
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