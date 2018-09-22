"Авангард" победил "Куньлунь"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь" (4:2). Дублем отметился нападающий Кирилл Семенов. Для омской команды это третья победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Медведев – 2 (Деарне, Покка), 9:41 – 1:0. Мертль – 1 (Тичар), 11:46 – 1:1. Семенов – 3 (Пережогин, Манукян), 38:43 – 2:1. Широков – 6 (Фрэнсон, Мартынов), 43:23 – 3:1. Бек – 2 (Лаюнен), 58:01 – 3:2. Семенов – 4 (п.в., Тальбо), 58:46 – 4:2.

Вратари: Бобков – Лазушин (57:28 – 58:01, 58:25 – 58:46).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 27 (10+7+10) – 19 (4+8+7).

Судьи: Кулев, Щенев.

22 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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