18:27 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" победил "Куньлунь"


"Авангард" обыграл дома "Куньлунь" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По разу отличились Максим Минеев, Евгений Медведев и Валентин Пьянов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Минеев – 1 (Пьянов, Кошелев), 31:11 – 1:0. Медведев – 3 (Пережогин, Семенов), 39:13 – 2:0. Пьянов – 5 (Михеев, Петерссон), 48:13 – 3:0.

Вратари: Фурх – Хелльберг (55:53).

Штраф: 6 – 14.Броски: 33 (13+16+4) – 41 (9+12+20).

Судьи: Гашилов, Гофман.

12 октября. Омск. "Арена Омск".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий