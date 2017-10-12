"Авангард" победил "Куньлунь"

"Авангард" обыграл дома "Куньлунь" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По разу отличились Максим Минеев, Евгений Медведев и Валентин Пьянов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Минеев – 1 (Пьянов, Кошелев), 31:11 – 1:0. Медведев – 3 (Пережогин, Семенов), 39:13 – 2:0. Пьянов – 5 (Михеев, Петерссон), 48:13 – 3:0.
Вратари: Фурх – Хелльберг (55:53).
Штраф: 6 – 14.Броски: 33 (13+16+4) – 41 (9+12+20).
Судьи: Гашилов, Гофман.
12 октября. Омск. "Арена Омск".
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