"Авангард" по буллитам переиграл "Барыс", уступая по ходу игры 0:3

"Авангард" по буллитам переиграл "Барыс" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 Б. В составе победителей отметились защитники Алексей Емелин и Евгений Медведев, а также форвард Кирилл Петров. Победный буллит реализовал российский форвард Илья Михеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Барыс" (Астана) – 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шевченко – 5 (Акользин, Бойд), 16:27 – 0:1. Шевченко – 6 (Сагадеев, Акользин), 18:51 – 0:2. Петерссон – 14 (бол., Дитц, Кормье), 27:34 – 0:3. Емелин – 5 (Зернов, Петров), 50:32 – 1:3. Петров – 7 (бол., Медведев, Фрэнсон), 56:52 – 2:3. Медведев – 4 (Михеев), 58:37 – 3:3.

Победный буллит: Михеев.

Вратари: Бобков (Налимов, 20:00, 56:18 – 56:52, 58:09 – 58:37) – Карлссон.

Штраф: 6 – 14.

Броски: 46 (10+14+20+2) – 25 (8+12+5+0).

Судьи: Кислов, Рогачев.

30 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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