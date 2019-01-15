"Авангард" по буллитам обыграл "Салават Юлаев"

"Авангард" в серии буллитов переиграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. Победный буллит на счету у Давида Деарне.

Напомним, что омский клуб обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это произошло благодаря тому, что "Авангард" доиграл до овертайма в матче регулярного чемпионата против "Салавата Юлаева" и набрал одно очко. Кроме того, на подобный исход повлияло поражение "Куньлуня" от "Северстали" (1:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Арзамасцев - 8 (бол., Ткачев), 8:02 - 0:1. Деарне - 5 (Фрэнсон, Шумаков), 26:27 - 1:1. Бек - 15 (бол., Деарне, Шумаков), 28:14 - 2:1. Бурмистров - 4 (Кугрышев), 29:15 - 2:2. Столберг - 5 (мен., Семенов, Фрэнсон), 39:39 - 3:2. Семенов - 13 (Петров), 52:53 - 4:2. Арзамасцев - 9 (Кугрышев), 57:12 - 4:3. Бурдасов - 19 (Жарков), 57:41 - 4:4.

Победный буллит: Деарне.

Вратари: Налимов - Метсола.

Штраф: 20 - 2.

Броски: 30 (6+17+5+2) - 28 (5+6+11+6).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

15 января. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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