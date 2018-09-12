"Авангард" по буллитам обыграл "Ак Барс"

"Авангард" обыграл "Ак Барс" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего послематчевого броска стал Сергей Широков.

В основное время у омичей, которые в этом сезоне проводят домашние матчи в Балашихе, заброшенной шайбой отметился Максим Чудинов. У гостей отличился Иржи Секач.

Для "Авангарда" эта победа стала пятой подряд. "Ак Барс" в пяти стартовых играх потерпел третье поражение.

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"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Секач - 1 (бол., Марков, Азеведо), 11:02 - 0:1. Чудинов - 1 (Манукян, Емелин), 18:59 - 1:1.

Победный буллит: Широков.

Вратари: Бобков - Шарыченков (Подъяпольский, 60:00).

Штраф: 10 - 18.

Броски: 43 (14+10+19+0) - 20 (6+5+7+2).

Судьи: Рогачев, Соин.

12 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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