"Авангард" по буллитам обыграл "Ак Барс"

"Авангард" обыграл "Ак Барс" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего послематчевого броска стал Сергей Широков.
В основное время у омичей, которые в этом сезоне проводят домашние матчи в Балашихе, заброшенной шайбой отметился Максим Чудинов. У гостей отличился Иржи Секач.
Для "Авангарда" эта победа стала пятой подряд. "Ак Барс" в пяти стартовых играх потерпел третье поражение.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Секач - 1 (бол., Марков, Азеведо), 11:02 - 0:1. Чудинов - 1 (Манукян, Емелин), 18:59 - 1:1.
Победный буллит: Широков.
Вратари: Бобков - Шарыченков (Подъяпольский, 60:00).
Штраф: 10 - 18.
Броски: 43 (14+10+19+0) - 20 (6+5+7+2).
Судьи: Рогачев, Соин.
12 сентября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".