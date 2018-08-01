"Авангард" планирует на этой неделе определиться с домашней ареной на сезон 2018/19

Президент "Авангарда" Максим Сушинский сообщил, что клуб рассчитывает на этой неделе определиться с домашней ареной на предстоящий сезон. Напомним, в связи с аварийным состоянием "Арены Омск", "Авангард" будет проводить матчи на другом стадионе.

- Нам надо уже в ближайшие сроки определиться с ареной (на сезон), - цитирует "РИА Новости" Сушинского. -Думаю, что на этой неделе мы определимся. "Платинум Арена" в Красноярске в хорошем состоянии, арена новая. Есть некие подводные камни, но это один из хороших вариантов для домашней арены на сезон. Есть большие проблемы по логистике, пять часов (перелета) от Москвы. "Арену Мытищи" тоже рассматриваем, сегодня идет инспекция. Мы еще не остановились на одном варианте, мы рассматриваем много вариантов.

Важна финансовая составляющая, логистика, чтобы к Омску было максимально близко, чтобы удобно было добираться всем - и команде, и болельщикам. В случае если не сможем вернуться в Омск, нам нужны полные гарантии, что сможем весь сезон провести (на другой арене). Что касается "Арены Омск", то мы ждем заключения экспертов по ней, и после этого уже что-то можно точно говорить. Надеемся, что что-то можно будет там исправить.