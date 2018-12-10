"Авангард" переиграл в гостях "Металлург"

"Авангард" одержал волевую победу над "Металлургом" со счетом 3:2.

По итогам первой половины матча со счетом 2:0 вел "Металлург". Максим Матушкин и Сергей Мозякин отличились на 27-й и 28-й минутах соответственно. "Авангард" успел отыграться до второго перерыва усилиями Максима Тальбо и Вилле Покки. В начале третьего периода победную шайбу в составе "ястребов" забросил Кирилл Петров.

После этой победы "Авангард" набрал 53 очка в 39 матчах. Команда Боба Хартли идет на втором месте в Восточной конференции. "Металлург" остался на четвертой позиции с 52 баллами в 40 встречах.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Матушкин - 2 (Язьков, Береглазов), 26:51 - 1:0. Мозякин - 14 (бол., Эллисон, Расмуссен), 27:36 - 2:0. Тальбо - 4 (Петров, Пивцакин), 37:02 - 2:1. Покка - 6 (Широков, Семенов), 39:49 - 2:2. Петров - 6 (Семенов), 41:09 - 2:3.

Вратари: Кошечкин (Загидулин, 20:18, 57:27 - 58:15, 58:24) - Бобков.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 22 (3+11+8) - 26 (5+10+11).

Судьи: Гусев, Раводин.

10 декабря. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

Дополнительная информация:

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/