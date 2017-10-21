19:16 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" переиграл "Северсталь"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на выезде обыграл "Северсталь" - 3:1.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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