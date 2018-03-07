"Авангард" переиграл "Салават Юлаев" и вышел вперед в серии

В третьем матче серии плей-офф КХЛ "Авангард" дома переиграл "Салават Юлаев" со счетом 5:3. В составе "ястребов" дубль оформил нападающий Юхан Сундстрем. По разу отличились форварды Тэдди Перселл, Дмитрий Кугрышев, а также защитник Евгений Медведев.

У уфимцев шайбы забросили нападающие Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк и защитник Григорий Панин.

"Авангард" вышел вперед в серии - 2:1. Следующая игра состоится 8 марта в Омске.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Сундстрем - 1 (бол., Петерссон, Березин), 12:47 - 1:0. Перселл - 1 (бол., Петерссон, Чудинов), 34:33 - 2:0. Панин - 2 (Кемппайнен, Умарк), 34:57 - 2:1. Сундстрем - 2 (мен., Стась), 48:38 - 3:1. Медведев - 1 (Кошелев), 51:52 - 4:1. Кемппайнен - 1, 55:20 - 4:2. Умарк - 2 (Хартикайнен, Бурдасов), 58:24 - 4:3. Кугрышев - 2 (п.в.), 59:34 - 5:3.

Вратари: Фурх - Налимов (57:49 - 58:24, 58:33 - 59:34).

Штраф: 33 - 12.

Броски: 29 (11+11+7) - 31 (10+7+14).

Судьи: Бондарь, Кулев.

Счет в серии: 2:1

7 марта. Омск. "Арена Омск".

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