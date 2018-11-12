"Авангард" переиграл "Амур", "Трактор" уступил минскому "Динамо"

"Авангард" обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов, Сергей Широков и Виктор Столберг.
В другом матче дня минское "Динамо" обыграло "Трактор" - 3:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Зернов - 4 (бол., Михеев), 9:04 - 1:0. Широков - 13 (Фрэнсон, Медведев), 27:39 - 2:0.
Столберг - 1 (Емелин, Петров), 43:50 - 3:0.
Вратари: Бобков (27:04 - 27:39) - Мурыгин.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 30 (7+14+9) - 21 (6+4+11).
Судьи: Бирин, Бондарь.
12 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: С. Костицын - 3 (Когалев, Уиркош), 0:43 - 1:0. Буйницкий - 4 (Ковыршин, Уиркош), 5:10 - 2:0. Бородкин - 1 (Глинкин, Полыгалов), 17:50 - 2:1. Волков - 1 (Уиркош, Дроздов), 37:57 - 3:1.
Вратари: Энрот - Судницин (Сухачев, 5:10, 58:29).
Штраф: 6 - 0.
Броски: 21 (6+12+3) - 30 (10+7+13).
Судьи: Раводин, Франо.
12 ноября. Минск. "Минск-Арена".