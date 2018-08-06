"Авангард" отыгрался с 0:3 и победил "РоКи" в товарищеском матче

"Авангард" в рамках товарищеской встречи обыграл финский клуб "РоКи" со счетом 4:3. Команда из Рованиеми выступает во втором по силе чемпионате страны. В составе победителей голами отметились Ансель Галимов, Никита Самохвалов, Максим Березин и Егор Мартынов. Отметим, что омичи по ходу встречи проигрывали 0:3.

В первом матче команд "Авангард" одержал победу 3:1.

Товарищеский матч

"РоКи" (Рованиеми) – "Авангард" (Омск) – 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Голы: Лаурила – 1, 10:32 – 1:0. Ярвеля – 1, 35:00 – 2:0. Иисакка – 1, 36:35 – 3:0. Галимов – 1 (Михеев), 37:23 – 3:1. Самохвалов – 1 (бол.), 42:25 – 3:2. Березин – 1, 50:01 – 3:3. Мартынов – 2, 59:38 – 3:4.

Вратари: Хейккинен – Рамо (Шилин, 30:00).

6 августа. Рованиеми. Lappi Arena.