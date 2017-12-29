19:28 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" отправил в отставку главного тренера Скабелку

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Руководство "Авангарда" приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Скабелкой. 46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Отметим, что "Авангард" проиграл в последних девяти из тринадцати матчей.

Напомним, что Скабелка возглавил клуб в марте 2017 года. На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей. 

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Авангарда":

Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф. В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер ХК "Авангард". Клуб благодарит Андрея Скабелку за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Гол Нестрашила помог "Нефтехимику" обыграть "Авангард" 

Дополнительная информация

http://www.hawk.ru/news/29445/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Доктор Праути

опять сумасшедший сумканен?..

20:25

Serenky25

С новым годом тренер!

19:51

rake

интересно, что ещё должен сделать корешков, чтобы барыс наконец отправил его туда же

19:38

zyzx

Ну,спасибо,что Сибирь,слил в прошлом году...и ради чего?

19:33