"Авангард" отправил в отставку главного тренера Скабелку

Руководство "Авангарда" приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Скабелкой. 46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Отметим, что "Авангард" проиграл в последних девяти из тринадцати матчей.

Напомним, что Скабелка возглавил клуб в марте 2017 года. На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Авангарда":

Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф. В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер ХК "Авангард". Клуб благодарит Андрея Скабелку за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

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