"Авангард" отправил в чешский клуб трех российских хоккеистов

"Динамо" Пардубице на своем официальном сайте объявило о начале сотрудничества с "Авангардом". Клубы заключили соответствующий договор.

В расположение чешской команды "Авангард" отправил трех хоккеистов – защитник Илья Дервук, а также нападающие Антон Ковалев и Дмитрий Жукенов. Все три игрока имеют опыт выступления в КХЛ, а Жукенов ранее выступал в системе "Ванкувера".

Игроки находятся в "Динамо" на пробных контрактах и могут заключить с чехами соглашения до конца сезона после решения тренерского штаба.