"Авангард" отправил пять игроков в ВХЛ и вывел из списка травмированных двух хоккеистов основы

В "Авангарде" произошли изменения в составе, клуб отправил пять игроков в ВХЛ, сообщает сайт КХЛ. Доигрывать сезон в Высшей лиге отправились вратарь Олег Шилин, защитник Никита Лисов, а также форварды Тигран Манукян, Павел Махановский и Илья Михеев. Нападающий Артур Лаута был возвращен в клуб МХЛ "Омские ястребы".

"Авангард" продлил нахождение в списке травмированных форварда Дэвида Бута до 1 февраля. В текущем сезоне 32-летний хоккеист провел 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) очков. Из списка травмированных были переведены защитник Эрик Густафссон и нападающий Валентин Пьянов. На счету 28-летнего шведа 16 (2+14) баллов в 44 встречах, 25-летний Пьянов набрал 19 (8+11) очков в 43 играх.