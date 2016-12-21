"Авангард" отправил 9 шайб в ворота рижского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на своем льду разгромил рижское "Динамо" со счетом 9:3. Дублями в составе победителей отличились Антон Бурдасов и Николай Лемтюгов. Для хозяев эта победа стала шестой подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Динамо" (Рига) – 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)
Голы: Бурдасов – 12 (Лемтюгов, Никитин), 1:51 – 1:0. Мартынов – 4 (бол., Медведев, Соботка), 5:13 – 2:0. Михеев – 5 (Мартынов), 7:16 – 3:0. Бичевскис – 5 (Дарзиньш), 11:25 – 3:1. Мейя – 5 (Балинскис), 19:57 – 3:2. Бурдасов – 13 (Лемтюгов), 20:53 – 4:2. Пьянов – 8 (Густафссон, Лисов), 21:05 – 5:2. Фищенко – 2, 24:42 – 6:2. Лемтюгов – 10 (Кучерявенко, Густафссон), 44:07 – 7:2. Лемтюгов – 11 (Мартынов, Кучерявенко), 46:45 – 8:2. Кучерявенко – 6 (Бурдасов, Лемтюгов), 49:47 – 9:2. Счастливый – 6 (М. Редлихс), 50:37 – 9:3.
Вратари: Фурх (Шилин, 45:10) – Седлачек (Калныньш, 7:16).
Штраф: 2 – 4.
Броски: 35 (13+10+12) – 21 (7+8+6).
Судьи: Акузовский, Оскирко.
21 декабря. Омск. "Арена Омск".
Dinamidt22ru
В.В. Путин обращается к российским спортсменам: — На этой Олимпиаде мы должны стараться победить что есть мочи! — Уж чего-чего, а мочи, Владимир Владимирович, у нас запасено предостаточно!
23:11 21 декабря
Dinamidt22ru
помню, гады свастикой на хоккее "отличились". http://piter.tv/event/svastika_na_hokkee/ Во время ледового шоу перед матчем КХЛ "Динамо" (Рига, Латвия) - "Югра" (Ханты-Мансийск, Россия) на арене была развернута свастика, что вызвало скандал и разбирательство. А ТЕПЕРЬ 9:2!!! сцуко, поделом!!!
23:04 21 декабря
Dinamidt22ru
моя ветка! я тут главный! АВАНГАРДТ!!!
22:46 21 декабря
Dinamidt22ru
Модер, хоть ты черкни ченить! вижу-ж тоже скучаешь!))
22:34 21 декабря
Dinamidt22ru
Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною дым И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш, десантный батальон Десятый наш, десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим. Так значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш, десантный батальон Десятый наш, десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда нибудь мы вспомним это, И не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш, десантный батальон Десятый наш, десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш, десантный батальон Десятый наш, десантный батальон.
22:29 21 декабря
Dinamidt22ru
Песня про ёлочку. латвийский вариант. (исполняется очень медленно) Мал-ленькой ёл-лочке Хол-лодно зимой. Из л-лесу ёл-лочку взял-ли мы домой. И пока из л-лесу Прита-ащили ель Ве-е-есел-ло, ве-е-есел-ло Встретили апрель! Подробнее - на сайте анекдотов "Чёртова Задница", посмотри, не пожалеешь: http://www.hellass.com/pribalty/
22:25 21 декабря
Dinamidt22ru
Поймал черт русского, латыша, хохла и эстонца, посадил в мешок, три днятаскал по горам и долинам, колотил по-всякому, наконец бросил мешок иубежал. Первым из мешка выскочил русский и с матами погнался за чертом. Вторым выскочил латыш и побежал жаловаться в Совет Европы. Третьим вылез хохол, но никуда не пошел, встал в сторонке. Наконец высунулся эстонец: - Чтоо тутт происхоодитт? Хохол: - Ты, чоловиче, вылазь, я мешок заберу.
21:44 21 декабря
Dinamidt22ru
Началась война между Латвией и Литвой (уже анекдот по сути). А танки,две штуки, были в Прибалтике только у одной Эстонии. Вот латыши звонятэстонцам и спрашивают: - Дайте нам, плийз, ваши два танка. У нас – война. Мы вам бабла отвалимлюбого! А эстонцы отвечают: - Мы дадим вам, но только один. - Почему?! - недоумевают латыши. - Потому что второй мы уже отдали литовцам.
21:43 21 декабря
Dinamidt22ru
прибегает маленький мальчик-латыш к деду -Дед, а ты правда был вафел?!- Да, внучек, правда: сначала в вафенн СС, а потом на зоне в Сибири..
21:40 21 декабря
Dinamidt22ru
Анекдот из ЭстонииИдут как-то по деревне эстонец и латыш, замечают, что у дороги большая свинья застряла головой в заборе и никак не может выбраться. Эстонец решает не терять времени и, пользуясь моментом, снимает шатны и имеет свинью. Через несколько минут он, довольный, одевает штаны и обращается к латышу:- Ну что, теперь твоя очередь.Латыш медленно снимает штаны и засовывает голову в забор.
21:39 21 декабря
Dinamidt22ru
А-У-у!!! Я ТУТ ЧО ОДИН?! как всё тут запустело...
21:37 21 декабря
Dinamidt22ru
Нет команды лучше в мире "Авангарда" из Сибири! Вперерё-ооооод!!! Вперё-оооооод!!! Авангард сегодня жгё-ооооооот!!!
21:19 21 декабря
Dinamidt22ru
Модер, где мой коммент про ГТ рижан?! выходи на связь ...лый труссс...
21:12 21 декабря
Dinamidt22ru
динамас ригас досвидос! ариведерчис камбоджас! лабас бибис! лабу накти! -вас ис дас гинтарс сейейс? - аллес ис капутс! СПАСИБО АВАНГАРдт!
21:09 21 декабря
Dinamidt22ru
Предыдущая ссылочка не работает, ищем по этой, госпада режане... https://www.youtube.com/watch?v=oHNypAl03TA
20:58 21 декабря
Dinamidt22ru
О-оо! Авангардище!!!))) Лабусам напихали по полной!!! Аааааа! Гитлер капут! Подстилки европейские!
19:54 21 декабря