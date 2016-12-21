"Авангард" отправил 9 шайб в ворота рижского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на своем льду разгромил рижское "Динамо" со счетом 9:3. Дублями в составе победителей отличились Антон Бурдасов и Николай Лемтюгов. Для хозяев эта победа стала шестой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Динамо" (Рига) – 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)

Голы: Бурдасов – 12 (Лемтюгов, Никитин), 1:51 – 1:0. Мартынов – 4 (бол., Медведев, Соботка), 5:13 – 2:0. Михеев – 5 (Мартынов), 7:16 – 3:0. Бичевскис – 5 (Дарзиньш), 11:25 – 3:1. Мейя – 5 (Балинскис), 19:57 – 3:2. Бурдасов – 13 (Лемтюгов), 20:53 – 4:2. Пьянов – 8 (Густафссон, Лисов), 21:05 – 5:2. Фищенко – 2, 24:42 – 6:2. Лемтюгов – 10 (Кучерявенко, Густафссон), 44:07 – 7:2. Лемтюгов – 11 (Мартынов, Кучерявенко), 46:45 – 8:2. Кучерявенко – 6 (Бурдасов, Лемтюгов), 49:47 – 9:2. Счастливый – 6 (М. Редлихс), 50:37 – 9:3.

Вратари: Фурх (Шилин, 45:10) – Седлачек (Калныньш, 7:16).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 35 (13+10+12) – 21 (7+8+6).

Судьи: Акузовский, Оскирко.

21 декабря. Омск. "Арена Омск".