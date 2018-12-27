"Авангард" открыл новые площадки в рамках программы развития массового хоккея

"Авангард" запустил в Омске проект по развитию массового хоккея, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня в рамках проекта были открыты две новые площадки.

В церемонии участвовали президент "Авангарда" Максим Сушинский, член совета директоров клуба Евгений Шастин, вице-президент клуба Иван Тугаринов, директор Академии Евгений Корноухов, областной замминистра спорта Андрей Хромов и директоры городских департаментов образования и по делам молодежи, физкультуры и спорта Инна Елецкая и Алексей Фадин.

Также указано, что уже построены или модернизированы 17 открытых коробок, сейчас в проект вовлечены около 700 детей.

Все о КХЛ – здесь