"Авангард" отдал двух игроков "Адмиралу" за Фисенко

"Авангард" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Адмиралом". Состав омского клуба пополнил нападающий Михаил Фисенко, в обратную сторону отправились форвард Тигран Манукян и защитник Иван Мищенко.

– Одна из главных задач, поставленных главным тренером на межсезонье, – усиление центральной линии команды, – сказал генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. – Фисенко выделяется своей работоспособностью, габаритами, это высококлассный силовой нападающий, видеть которого в своих рядах хотел не один клуб КХЛ. Отмечу, что "Адмирал" приобрел у нас права на нападающего Тиграна Манукяна и защитника Ивана Мищенко. Это значит, что благодаря успешному сотрудничеству с "Сарыаркой" – нашим фарм-клубом – "Авангард" получает возможность для маневра на трансферном рынке.

В минувшем сезоне 26-летний Фисенко провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (6+5) очков. Манукян сыграл в 29 играх чемпионата ВХЛ и записал на свой счет 6 (3+3) очков. Мищенко набрал 13 (4+9) очков в 42 встречах ВХЛ.