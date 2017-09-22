"Авангард" оспорит в КХЛ четыре эпизода матча со СКА

Представители "Авангарда" отправили в КХЛ четыре эпизода матча регулярного чемпионата против СКА (1:3), сообщает "Р-Спорт". По мнению клуба, арбитры встречи допустили серьезные ошибки по ходу игры.

Главная претензия – удаление до конца матча Александра Осипова на 54-й минуте. По версии омского клуба, защитник действовал в пределах правил и провел чистый силовой прием. Также "Авангард" не согласен с 2-минутным наказанием за нарушение численного состава за 3,5 минуты до конца третьего периода.

Также клуб недоволен следующими моментами: на 13-й минуте арбитры не удалили защитника СКА Максима Чудинова, нарушившего правила, по версии "Авангарда", на Анселе Галимове. Тремя минутами позже судьи оставили без внимания зацеп того же Галимова со стороны Сергея Плотникова, а также подножку Петра Хохрякова Николаем Прохоркиным с разницей в одну секунду.

Напомним, что арбитрами встречи были Роман Гофман и Константин Оленин.