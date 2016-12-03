"Авангард" одержал победу над "Слованом"

"Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован" – 5:3. В составе хозяев отметился нападающий Джефф Тэйфф. Отметим, что в этой встрече подрались нападающий "Слована" Джонатан Чичу и форвард гостей Владимир Соботка.

Для "Слована" это поражение стало четвертым кряду, омичи одержали вторую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Авангард" (Омск) - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Юньков - 2 (Лемтюгов, Фищенко), 3:08 - 0:1. Тэйфф - 9 (бол., Смоленяк, Мезарош), 17:28 - 1:1. Бурдасов - 10 (Кучерявенко), 20:19 - 1:2. Чипчура - 8 (Еглич, Лушняк), 35:21 - 2:2. Соботка - 5 (Мартынов), 50:53 - 2:3. Тэйфф - 10 (Пластино), 51:16 - 3:3. Хохряков - 3 (Бурдасов), 54:35 - 3:4. Пережогин - 13 (бол., Соботка), 57:04 - 3:5.

Вратари: Погге - Фурх.

Штраф: 42 - 8.

Броски: 31 (10+10+11) - 31 (8+9+14).

Судьи: Соин, Щенев.

3 декабря. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).