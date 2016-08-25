18:10 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

"Авангард" одержал победу над "Автомобилистом"

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"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Автомобилистом" - 3:1. В составе "ястребов" заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко, Алексей Глухов и Александр Пережогин. Отметим, что хозяева вдвое превзошли гостей в количестве бросков по воротам. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кучерявенко - 1 (Файзуллин), 4:42 - 1:0. Глухов - 1 (Махановский), 23:53 - 2:0. Тичар - 1, 40:28 - 2:1. Пережогин - 1 (Медведев, Пестушко), 53:37 - 3:1.

Вратари: Фурх - Устинский.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 28 (8+10+10) - 14 (5+4+5).

Судьи: Одиньш, Щенев.

25 августа. Омск. "Арена Омск".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/70256/

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