"Авангард" одержал победу над "Автомобилистом"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Автомобилистом" - 3:1. В составе "ястребов" заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко, Алексей Глухов и Александр Пережогин. Отметим, что хозяева вдвое превзошли гостей в количестве бросков по воротам.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кучерявенко - 1 (Файзуллин), 4:42 - 1:0. Глухов - 1 (Махановский), 23:53 - 2:0. Тичар - 1, 40:28 - 2:1. Пережогин - 1 (Медведев, Пестушко), 53:37 - 3:1.

Вратари: Фурх - Устинский.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 28 (8+10+10) - 14 (5+4+5).

Судьи: Одиньш, Щенев.

25 августа. Омск. "Арена Омск".