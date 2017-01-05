"Авангард" обыграл "Витязь"

"Авангард" на своем льду нанес поражение "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Омская команда набрала 90 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Витязь" с 69 баллами идет восьмым на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Витязь" (Подольск) – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Аалтонен – 15 (бол., Горак, Копейкин), 14:13 – 0:1. Никулин – 8 (Афиногенов), 19:12 – 0:2. Бут – 4, 30:00 – 1:2. Пестушко – 11 (Зубов, Михеев), 39:13 – 2:2. Меньшиков – 2 (бол., Лемтюгов, Соботка), 41:21 – 3:2.

Вратари: Фурх (Шилин, 20:00) – Сятери (58:41 – 59:50).

Штраф: 8 – 18.

Броски: 29 (11+11+7) – 25 (7+5+13).

Судьи: Балушка, Бутурлин.

5 января. Омск. "Арена Омск".