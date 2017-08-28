"Авангард" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Победу омской команде принесла шайба Кирилла Семенова.
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, красно-белые потерпели третье поражение в сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Спартак" (Москва) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Пьянов - 2 (Кугрышев), 16:50 - 1:0. Орлов - 1 (Никонцев, Кузнецов), 19:15 - 1:1. Петерссон - 2 (бол., Мартынов, Густафссон), 30:37 - 2:1. Хохлачев - 3 (бол., Лаюнен, Стоа), 44:31 - 2:2. Семенов - 1 (Лисов, Лемтюгов), 51:03 - 3:2. Хохряков - 1 (Галимов), 56:32 - 4:2.
Вратари: Шилин - Беспалов.
Штраф: 24 - 10.
Броски: 28 (6+11+11) - 22 (6+7+9).
Судьи: Одиньш, Раводин.
28 августа. Омск. "Арена Омск".
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