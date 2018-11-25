22:12 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" обыграл "Слован", Зернов оформил дубль

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"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Слован" со счетом 4:1. Дубль оформил Денис Зернов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Зернов – 7 (бол., Медведев, Чудинов), 28:23 – 0:1. Мезарош – 1 (бол., Клок, Еглич), 34:59 – 1:1. Деарне – 4 (Манукян, Кошелев), 37:30 – 1:2. Зернов – 8 (бол., Широков, Медведев), 50:35 – 1:3. Столберг – 3 (Семенов), 56:12 – 1:4.

Вратари: Чильяк – Бобков.

Штраф: 22 – 4.

Броски: 26 (8+14+4) – 41 (9+18+14).

Судьи: Беляев, Кулаков.

25 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена". 6874 зрителя.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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