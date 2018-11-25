"Авангард" обыграл "Слован", Зернов оформил дубль

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Слован" со счетом 4:1. Дубль оформил Денис Зернов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Зернов – 7 (бол., Медведев, Чудинов), 28:23 – 0:1. Мезарош – 1 (бол., Клок, Еглич), 34:59 – 1:1. Деарне – 4 (Манукян, Кошелев), 37:30 – 1:2. Зернов – 8 (бол., Широков, Медведев), 50:35 – 1:3. Столберг – 3 (Семенов), 56:12 – 1:4.
Вратари: Чильяк – Бобков.
Штраф: 22 – 4.
Броски: 26 (8+14+4) – 41 (9+18+14).
Судьи: Беляев, Кулаков.
25 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена". 6874 зрителя.
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