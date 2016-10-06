"Авангард" обыграл "Сибирь" в серии буллитов

Омский "Авангард" на своем льду нанес поражение "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу омской команды. "Сибирь" потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шумаков – 8 (Полашек), 7:12 – 0:1. Медведев – 2 (Пьянов, Пестушко), 19:11 – 1:1.

Победный буллит: Лемтюгов.

Вратари: Фурх – Салак (Красиков, 65:00).

Штраф: 6 – 2.

Броски: 24 (7+8+8+1) – 19 (6+9+3+1).

Судьи: Бутурлин, Гамалей.

6 октября. Омск. "Арена Омск".