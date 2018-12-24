"Авангард" обыграл "Сибирь"

"Авангард" выиграл у "Сибири" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Шумаков, Ансель Галимов и Кирилл Семенов. У "Сибири" гол в активе Александра Логинова.

"Авангард" с 54 очками идет вторым на Востоке. У "Сибири" 32 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" - "Сибирь" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шумаков - 2 (Деарне, Петров), 33:33 - 1:0. Галимов - 5 (Стась, Покка), 36:37 - 2:0. Логинов - 4 (Карон), 43:14 - 2:1. Семенов - 11 (п.в.), 59:43 - 3:1.

Вратари: Налимов - Тэйлор (58:52 - 59:43).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 34 (8+12+14) - 14 (5+5+4).

Судьи: Васильев, Кулев.

24 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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