"Авангард" обыграл "Северсталь" на турнире имени Пучкова

"Авангард" взял верх над "Северсталью" на турнире имени Пучкова. На счету омичей две победы и одно поражение, у череповчан одна победа и два поражения. Сегодня на турнире состоится третья игра дня - СКА сыграет с "Сочи".

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Северсталь" (Череповец) - "Авангард" (Омск) - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Вовченко - 1 (Гераськин), 16:30 - 1:0. Эштон - 2 (Корнеев, Бойчак), 40:36 - 2:0. Медведев - 1 (бол., Михеев), 47:17 - 2:1. Зернов - 5 (Пережогин), 47:45 - 2:2. - (бол.), 59:08 - 2:3.

Вратари: Фурх (59:49) - Шилин.

Судьи: Васильев, Нестеров.

26 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.