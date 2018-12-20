"Авангард" обыграл "Северсталь", Михеев отметился хет-триком

"Авангард" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:3. Хет-триком в составе омского клуба отметился форвард Илья Михеев.

"Авангард" с 57 очками занимает второе место на Востоке. "Северсталь" располагается на 11-й строчке на Западе, имея в активе 24 балла.

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"Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 7:3 (2:0, 0:2, 5:1)

Голы: Манукян - 3 (Фрэнсон, Фисенко), 8:37 - 1:0. Емелин - 4 (Столберг, Шумаков), 15:18 - 2:0. Трубачев - 6 (Минеев, Хабаров), 25:15 - 2:1. Михнов - 2 (Кулда, Лапенков), 37:09 - 2:2. Шумаков - 1 (бол., Широков, Емелин), 46:50 - 3:2. Семенов - 10 (Петров, Тальбо), 49:05 - 4:2. Кудако - 2 (Купцов, Бодров), 51:28 - 4:3. Михеев - 14 (мен.), 55:02 - 5:3. Михеев - 15, 57:04 - 6:3. Михеев - 16 (Зернов), 59:24 - 7:3.

Вратари: Бобков - Фурх.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 50 (14+15+21) - 21 (4+10+7).

Судьи: Ансонс, Гашилов.

20 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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