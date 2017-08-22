"Авангард" обыграл рижское "Динамо"

"Авангард" на своем льду выиграл у рижского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​. Стоит отметить, что после второго периода омская команда проигрывала со счетом 0:1. Эта встреча стала для обоих коллективов первой в новом сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Динамо" (Рига) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Индрашис - 1 (бол., Гальярди, Кристо), 38:40 - 0:1. Эверберг - 1 (бол., Густафссон, Сундстрем), 44:52 - 1:1. Пьянов - 1, 45:55 - 2:1. Эверберг - 2 (Галимов), 46:43 - 3:1.

Вратари: Фурх - Питерс (Калныньш, 24:14, Питерс, 25:31, Калныньш, 37:41, Питерс, 38:40).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 38 (19+8+11) - 32 (11+11+10).

Судьи: Бирин, Франо.

22 августа. Омск. "Арена Омск".