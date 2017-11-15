"Авангард" обыграл по буллитам "Барыс"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Барыс" - 2:1. Победный бросок исполнил Кирилл Семенов.
"Барыс" набирает очки в десятом матче подряд. "Авангард" одержал вторую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Чудинов - 1 (бол., Петерссон), 51:21 - 0:1. Старченко - 4 (Семенов, Жайлауов), 55:40 - 1:1.
Победный буллит: Семенов.
Вратари: Карлссон (63:23 - 64:17) - Шилин.
Штраф: 13 - 11.Броски: 28 (6+12+7+3) - 30 (8+10+10+2).
Судьи: Кулев, Овчинников.
15 ноября. Астана. "Барыс-Арена".
Дополнительная информация
Материалы других СМИ