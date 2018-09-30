"Авангард" обыграл минское "Динамо"

"Авангард" на выезде выиграл у минского "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Кирилл Семенов и Коди Фрэнсон, у динамовцев гол в активе Тему Пулккинена.

Омский клуб набрал 22 очка и занимает второе место в Восточной конференции. "Динамо" на 11-м месте в Западной конференции - восемь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Авангард" (Омск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Семенов - 6, 13:58 - 0:1. Фрэнсон - 2 (бол., Чудинов, Широков), 22:52 - 0:2. Пулккинен - 6 (С. Костицын, Уиркош), 41:10 - 1:2.

Вратари: Карнаухов (59:43) - Бобков.

Штраф: 24 - 6.

Броски: 13 (4+2+7) - 37 (11+11+15).

Судьи: Гашилов, Гофман.

30 сентября. Минск. "Минск-Арена".

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