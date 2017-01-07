"Авангард" обыграл "Локомотив"

"Авангард" дома победил "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Дублем в составе омского клуба отметился нападающий Николай Лемтюгов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Лемтюгов – 13 (бол.), 8:04 – 1:0. Гавриков – 3 (бол., Локтионов, Аверин), 13:32 – 1:1. Мосалев – 8, 18:51 – 1:2. Лемтюгов – 14 (Мартынов, Медведев), 19:05 – 2:2. Михеев – 7 (бол., Пестушко, Зубов), 25:00 – 3:2.

Вратари: Фурх – Мурыгин (59:56).

Штраф: 15 – 11.

Броски: 23 (8+6+9) – 29 (13+8+8).

Судьи: Гебеи, Франо.

7 января. Омск. "Арена Омск".