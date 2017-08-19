"Авангард" обыграл "Барыс" и стал победителем Мемориала Блинова

"Авангард" в матче Мемориала Виктора Блинова победил "Барыс" (3:1). "Ястребы" одержали четвертую победу в четвертой встрече и выиграли домашний турнир.

Мемориал Виктора Блинова

"Авангард" (Омск) – "Барыс" (Астана) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Лемтюгов (Дервук, Фищенко), 23:34 – 1:0. Доус (Вей, Дитц), 43:45 – 1:1. Файзуллин (Жукенов, Фищенко), 44:47 – 2:1. Лемтюгов (Лисов, Пережогин), 50:15 – 3:1.

Вратари: Шилин – Карлссон (59:18).

Судьи: Акузовский, Щенев.

19 августа. Омск. "Арена Омск".