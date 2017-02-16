"Авангард" обыграл "Автомобилист" и лишил клуб шансов на плей-офф

"Авангард" вырвал победу над "Автомобилистом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода гости проигрывали со счетом 0:2, после чего отличились Александр Пережогин и Петр Хохряков. В овертайме арбитры отменили шайбу Владимира Соботки после видеопросмотра. В серии буллитов победу омичам принес точный бросок Николая Лемтюгова. В составе хозяев по шайбе забросили Петр Коукал и Алексей Василевский.

После этого поражения клуб из Екатеринбурга окончательно лишился шансов на попадание в плей-офф, занимая 11-е место с 78 очками. "Авангард" идет на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Авангард" (Омск) – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)