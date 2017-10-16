"Авангард" обыграл "Адмирал", Михеев оформил дубль

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Адмирал" со счетом 3:2. Победный гол забил Семен Кошелев. Дубль на счету Ильи Михеева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Макаренко - 2, 19:22 - 0:1. Михеев - 5 (бол., Густафссон, Петерссон), 24:01 - 1:1. Михеев - 6 (Минеев, Пьянов), 36:06 - 2:1. Ткачев - 7 (бол., Саболич), 44:48 - 2:2. Кошелев - 5 (Пьянов), 56:35 - 3:2.

Вратари: Фурх - Бобков (58:34).

Штраф: 16 - 41.

Броски: 40 (15+20+5) - 18 (7+2+9).

Судьи: Акузовский, Акузовский, Лаврентьев, Лаврентьев.

16 октября. Омск. "Арена Омск".