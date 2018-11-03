"Авангард" обыграл "Адмирал"

"Авангард" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Омичи набрали 38 очков и закрепились на 2-м месте в Восточной конференции, клуб из Владивостока с 13 баллами располагается на 12-й строчке.

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"Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Семенов - 9, 2:16 - 1:0. Березин - 1 (Деарне), 15:51 - 2:0. Михеев - 10 (Широков, Фрэнсон), 29:47 - 3:0. Глазачев - 4 (Воронин), 49:09 - 3:1.

Вратари: Бобков - Серебряков.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (19+11+6) - 13 (5+2+6).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

3 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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