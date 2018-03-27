"Авангард" объявил об уходе Лемтюгова

Как уже сообщал "СЭ", "Авангард" расторг контракт с нападающим Николаем Лемтюговым. 32-летний хоккеист в нынешнем сезоне провел за омский клуб 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами.

⚡Хоккейный клуб "Авангард" и нападающий Николай Лемтюгов расторгнут контракт по взаимному соглашению сторон.



Благодарим Николая за профессиональную работу, желаем дальнейших успехов в карьере и, конечно, здоровья! pic.twitter.com/EneNhdqXfZ – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 27 марта 2018 г.