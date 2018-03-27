15:02 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" объявил об уходе Лемтюгова


Как уже сообщал "СЭ", "Авангард" расторг контракт с нападающим Николаем Лемтюговым. 32-летний хоккеист в нынешнем сезоне провел за омский клуб 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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