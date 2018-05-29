"Авангард" объявил о возвращении Рамо

"Авангард" на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду голкипера Карри Рамо. О сроках соглашения с 31-летним вратарем на данный момент не сообщается.
С 2009 по 2013 год финн уже выступал за омскую команду. В прошлом сезоне 31-летний Рамо провел за "Йокерит" 18 матчей в регулярном чемпионате (процент отраженных бросков – 93, коэффициент надежности – 1,94) и 6 – в плей-офф (95,4 и 1,31).
⚡Наконец все формальности улажены, и мы рады объявить: Карри Рямё снова с нами!– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 29 мая 2018 г.
💬 Омск – особый город для нас с супругой, мы сюда приезжаем время от времени, когда есть возможность. Всегда здорово возвращаться домой.
Добро пожаловать домой, Карри! 🦅 pic.twitter.com/vg2UU8pv0e
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Slick59
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