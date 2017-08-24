"Авангард" объявил о переходе Жукенова

Нападающий Дмитрий Жукенов подписал контракт с "Авангардом", сообщает клубная пресс-служба. Контракт рассчитан сроком на два года.
– После возвращения из-за океана Жукенов показал хороший уровень готовности, – цитирует клубная пресс-служба генерального менеджера команды Виктора Шалаева. – Уже в ходе предсезонных матчей тренерский штаб отметил работоспособность нападающего, который уже не раз воспользовался своим шансом, набирая очки. Для клуба важно, что воспитанник "Авангарда" сумел проявить себя на уровне КХЛ. Это – пример для остальных. При должном старании можно достичь любой цели.
Отметим, что в 2015 году 20-летний хоккеист был выбран "Ванкувером" под 114-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ. Прошлый сезон форвард провел в юниорской лиге Квебека в составе "Шикутими".
⚠ Хорошие новости! Контракт с Димой подписан на два года! ✌👏– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 24 августа 2017 г.
Считаем, что это очень круто! https://t.co/x5YewV5s9V pic.twitter.com/i7jAzqXLGd