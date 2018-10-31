"Авангард" объявил о переходе Столберга

"Авангард" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Виктора Столберга. Контракт заключен до конца сезона.

В сезоне-2017/18 32-летний форвард играл за швейцарский "Цуг", в составе которого за 51 матч забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности "+11". В текущем чемпионате страны на его счету 5 (3+2) очков в 7 встречах.

Столберг уже играл в КХЛ, проведя 14 матчей и набрав 10 (3+7) очков в составе "Атланта" в 2012 году.

Кроме того, он выступал в НХЛ за "Торонто", "Чикаго", "Нэшвилл", "Рейнджерс" и "Каролину". В 2013 году швед выиграл с "Блэкхокс" Кубок Стэнли.