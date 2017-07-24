"Авангард" объявил о переходе Петерссона

"Авангард" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Андре Петерссоном. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

– С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий, – сказал генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. – Петерссон – игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве.

В прошлом сезоне швед выступал за "Сочи" и набрал 29 (14+15) очков в 39 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Всего в лиге на счету Петерссона 113 (58+55) очков в 146 матчах.