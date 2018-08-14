"Авангард" обратился к болельщикам в связи с изменением домашней арены клуба

В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха", и клуб просит понимания в связи с этим событием.

- Дворец спорта, где дом "Авангарда", попал в аварийную ситуацию, - сказал в видеоообращении Александр Крылов, предатель совета директоров клуба. - Нам пришлось временно его закрыть. Но, поверьте мне, трагедия могла бы быть еще больше, если бы что-то произошло на арене и погибли люди. Я уверен, что ситуация ещё больше нас сплотит. Мы ее решим. И вернёмся в Омск очень сильной командой. Причём как спортивной, так и командой болельщиков. Мы вместе и играем за Омск.

Первый домашний матч "Авангард" проведет 10 сентября против "Нефтехимика".