"Авангард" обменял права на Варфоломеева в "Металлург", Пивцакин вернулся в Омск

"Авангард" на своем официальном сайте сообщил об обмене с магнитогорским "Металлургом". В омский клуб вернулся защитник Никита Пивцакин, с которым был заключен контракт до 2020 года.

В "Магнитку" отправился нападающий Павел Варфоломеев. Напомним, что ранее сторона игрока написала в КХЛ заявление о рассмотрении правильности приобретения прав омским клубом на хоккеиста. Лига признала обмен верным.

По информации "СЭ", в качестве тайной компенсации в "Металлург" перешел еще и Архип Неколенко из "Югры".

Пивцакин в прошлом сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал 21 (9+12) очко. На счету Варфоломеева 25 (13+12) очков в 51 встрече за "Югру".