"Авангард" обменял Лисова в "Сочи" на Щеголькова и Хохлова

"Авангард" обменял защитника Никиту Лисова в "Сочи", сообщает пресс-служба КХЛ. В обратном направлении проследовали защитник Илья Хохлов и нападающий Вадим Щегольков.

Лисов в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей, отдав три результативные передачи при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. Хохлов в текущем чемпионате принял участие в 36 встречах, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности "+5" и 26 минутах штрафа. Щегольков провел 26 игр, в которых записал на свой счет девять (5+4) очков при показателе полезности "0" и шести минут штрафа.