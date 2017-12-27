"Авангард" обменял Лисова в "Сочи" на Щеголькова и Хохлова

"Авангард" обменял защитника Никиту Лисова в "Сочи", сообщает пресс-служба КХЛ. В обратном направлении проследовали защитник Илья Хохлов и нападающий Вадим Щегольков.
Лисов в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей, отдав три результативные передачи при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. Хохлов в текущем чемпионате принял участие в 36 встречах, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности "+5" и 26 минутах штрафа. Щегольков провел 26 игр, в которых записал на свой счет девять (5+4) очков при показателе полезности "0" и шести минут штрафа.
Обмен! Никита Лисов переходит в @HCSOCHI, Вадим Щегольков и Илья Хохлов становятся игроками @hcavangardomsk– KHL Media Team (@khlmediateam) 27 декабря 2017 г.
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