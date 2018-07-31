"Авангард" обменял Костина в "Торпедо" на денежную компенсацию

"Авангард" на своем официальном сайте объявил об обмене голкипера Дениса Костина в "Торпедо". В обмен омский клуб получил денежную компенсацию.

– Костин перспективный голкипер, однако в условиях высокой конкуренции в нашей команде тренерский штаб принял решение дать игроку возможность развиваться, получая практику, – цитирует сайт "Авангарда" президента клуба Максима Сушинского. – Сидя на скамейке запасных, прогресса добиться сложно. Поэтому мы желаем Денису удачи и новых побед. Будем внимательно следить за его выступлениями.

В прошлом сезоне 23-летний хоккеист выступал в составе "Сарыарки" в ВХЛ. На его счету 29 игр в регулярном чемпионате и 9 побед. В среднем он пропускал 2,18 шайб за игру и отражал 92,5 процента бросков.