"Авангард" обменял Фурха в "Адмирал" на Бобкова

По информации "СЭ", "Авангард" и "Адмирал" произвели обмен игроками. В омский клуб перешел голкипер Игорь Бобков, который сегодня продлил контракт с владивостокским клубом. В "Адмирал" отправился Доминик Фурх.

В качестве компенсации омский клуб отдаст команде из Владивостока еще одного голкипера из системы клуба.

За "Адмирал" Бобков выступал с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 11 побед при проценте отраженных бросков 91,7. Фурх играл за омичей также с 2015 года. В прошлом сезоне одержал 22 победы в 47 играх при проценте отраженных бросков 92,6. (Алексей ШЕВЧЕНКО)